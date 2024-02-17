В посёлке Новый Воткинского района Удмуртии открылось литейное производство

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В Воткинском районе Удмуртии начал работу литейно-механический завод «Новый».

На производстве будут изготавливать заготовки комплектующих для грузовиков и прицепов. Завод получил льготный кредит по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». На эти деньги он выкупил участок промзоны и отремонтировал пустые помещения.

После заверения ремонта здесь будет 30 тысяч квадратных метров производственных площадей. Также по мере их готовности завод будет закупать дополнительное оборудование — в планах переход на выпуск готовых узлов и деталей.

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