В посёлке Новый Воткинского района Удмуртии открылось литейное производство
В Воткинском районе Удмуртии начал работу литейно-механический завод «Новый».
На производстве будут изготавливать заготовки комплектующих для грузовиков и прицепов. Завод получил льготный кредит по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». На эти деньги он выкупил участок промзоны и отремонтировал пустые помещения.
После заверения ремонта здесь будет 30 тысяч квадратных метров производственных площадей. Также по мере их готовности завод будет закупать дополнительное оборудование — в планах переход на выпуск готовых узлов и деталей.
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Сергей Котенко