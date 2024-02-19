В Ухте Республики Коми открылся Центр единоборств имени Эдуарда Захарова

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Новый спортивный объект построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта.

В светлом просторном помещении два спортивных зала, площадь одного 540 кв. метров, другого — 288 кв. метров. Также есть медицинский кабинет, раздевалки и душевые. Рядом со зданием оборудована автомобильная парковка.

В комплексе расположатся секции греко-римской и вольной борьбы, самбо и карате. Он станет базой Спортивной школы олимпийского резерва имени Эдуарда Захарова. В Центре созданы комфортные условия для тренировок и проведения соревнований различного уровня.

Центр единоборств назван в честь выдающегося ухтинского боксёра Эдуарда Федоровича Захарова. Название выбирали сами жители города в официальной группе администрации муниципального округа в социальной сети ВКонтакте. Горожане предложили около 100 вариантов названия на русском и коми языках, из них были отобраны пять и выставлены на голосование. Победил вариант «Центр единоборств имени Эдуарда Захарова».

Эдуард Захаров — мастер спорта международного класса, многократный чемпион Республики Коми по боксу, победитель первенства России среди юношей (1990 г.), чемпион страны среди юниоров (1993 г.), чемпион России (1994 г.), чемпион первых всемирных Олимпийских игр среди военнослужащих в Италии (1995 г.), участник XXVI Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США).

Спортсмен трагически погиб 13 мая 1997 года на пике своей карьеры. Его именем названа Спортивная школа единоборств. В Ухте проводится ежегодный всероссийский турнир по боксу «Мемориал мастера спорта международного класса Э. Захарова» с участием сильнейших боксёров страны, а теперь его имя будет носить новый Центр единоборств.

Напомним, в январе 2024 года открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Объячево Прилузского района. Строится лыжная база в Сыктывкаре, в этом году откроется спорткомплекс в Троицко-Печорске, в планах — возведение ещё одной лыжной базы в Ижме.

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

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