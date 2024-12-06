СПК «Пожег» открыл новый телятник на 200 голов в Республике Коми

Новый телятник на 200 голов открылся в СПК «Пожег» в Усть-Куломском районе.

Помещение построено на собственные средства руководителя хозяйства и с финансовой помощью АО «Сыктывкарский ЛПК».

СПК «Пожег» образовано в 2001 году. Предприятие специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока. Молоко у кооператива закупает для переработки Сыктывкарский молочный завод.

В дальнейших планах хозяйства — провести реконструкцию молочного завода и создать модульный цех по переработке мяса, продолжить рост поголовья и объемов молока.

https://vk.com/..._hozaistvo_komi

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