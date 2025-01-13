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lpk-sibiri 13 января 2025, 07:20 215 Новые заводы и цеха

В Республике Коми начал работать новый пеллетный завод

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В Республике Коми компания «Комилесбизнес» на своей производственной площадке в деревне Пузла ввела в эксплуатацию завод по выпуску древесных топливных гранул (пеллет). Новый объект построен взамен бывшего пеллетного цеха, сгоревшего в результате пожара в 2022 году.

 © lpk-sibiri.ru

«Новое здание теперь из бетона и огонь ему не страшен. Оборудование ранее уже использовалось на пеллетном заводе в Нижегородской области в городе Семенове, но его работоспособность не вызывает сомнений. Мы своими силами разобрали пеллетную линию в Семенове, затем перевезли ее в Пузлу и самостоятельно собрали», — рассказал журналу «ЛПК Сибири» генеральный директор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.

Мощность новой пеллетной линии в 2,5 раза выше прежней, и составляет 2500 кг в час. Годовой объем производства достигнет 15 000 тонн. Для изготовления продукции используются отходы основного лесопильного производства — опилки и горбыль. Электромонтажные работы выполнила компания «Леспромавтоматика» из Архангельской области, пуско-наладка оборудования выполнялась специалистами НПО «Механика-Транс».

Рядом с пеллетным заводом в настоящее время идет строительство склада готовой продукции на 4 тыс. тонн пеллет. Он позволит накапливать биотопливо в течение летнего периода, когда на пеллеты нет спроса.

Фото: ИА «Комиинформ»

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Источник: https://lpk-sibiri.ru/news/kompaniy...stila-novyy-pelletnyy-zavod-v-komi/

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деревообрабатывающая промышленность, Республика Коми
  • Нет аватара adlik
    13.01.2511:11:53

    А нам пару лет назад говорили, что после отказа Европы от российских пеллет, теперь все цеха и заводы по их производству закроются, а оно воно как получается

    #1295481
    • Нет аватара lpk-sibiri
      13.01.2511:28:53

      В 2022 и 2023 году падение экспорта пеллет было настолько катастрофическим, что все действительно думали, что российской биотопливной отрасли придет конец. Ситуация понемногу начала выправляться в 2024 году, но до прошлых объемов сбыта (и соответственно прибыли) российским пеллетчикам очень и очень далеко.

      #1295482
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        13.01.2511:44:14

        Самое надёжное внутренний спрос.

        #1295483
        • Нет аватара lpk-sibiri
          13.01.2513:30:49

          Полностью с вами согласны. В текущей ситуации все силы необходимо приложить для развития внутреннего спроса. Шаги в этом направлении есть и результаты не могут не радовать. Лидеры в этом направлении сегодня — Республика Коми и Архангельская область.

          #1295494
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