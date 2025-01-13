В Республике Коми начал работать новый пеллетный завод

В Республике Коми компания «Комилесбизнес» на своей производственной площадке в деревне Пузла ввела в эксплуатацию завод по выпуску древесных топливных гранул (пеллет). Новый объект построен взамен бывшего пеллетного цеха, сгоревшего в результате пожара в 2022 году.

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«Новое здание теперь из бетона и огонь ему не страшен. Оборудование ранее уже использовалось на пеллетном заводе в Нижегородской области в городе Семенове, но его работоспособность не вызывает сомнений. Мы своими силами разобрали пеллетную линию в Семенове, затем перевезли ее в Пузлу и самостоятельно собрали», — рассказал журналу «ЛПК Сибири» генеральный директор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.

Мощность новой пеллетной линии в 2,5 раза выше прежней, и составляет 2500 кг в час. Годовой объем производства достигнет 15 000 тонн. Для изготовления продукции используются отходы основного лесопильного производства — опилки и горбыль. Электромонтажные работы выполнила компания «Леспромавтоматика» из Архангельской области, пуско-наладка оборудования выполнялась специалистами НПО «Механика-Транс».

Рядом с пеллетным заводом в настоящее время идет строительство склада готовой продукции на 4 тыс. тонн пеллет. Он позволит накапливать биотопливо в течение летнего периода, когда на пеллеты нет спроса.

Фото: ИА «Комиинформ»

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