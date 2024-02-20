В Поярково Амурской области открыли новую поликлинику

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Поликлинику в Поярково возвели в рамках национального президентского проекта «Здравоохранение». За одну смену получить консультацию и медпомощь здесь могут 240 пациентов.

На возведение нового здания направили более 410 миллионов рублей, еще порядка 45 миллионов рублей в рамках федеральных президентских программ выделили на закупку нового оборудования и мебели. В поликлинику приобрели рентгеновский комплекс, флюорограф, лабораторное оборудование, стоматологическую установку, гинекологическое кресло, аппарат ультразвуковой диагностики.

«Здесь создана комфортная среда для работы медицинского персонала и наших пациентов. Здесь очень удобная навигация, чтобы посетителям было удобно. Мы здесь продумывали буквально каждый шаг. Когда составляли расписание, тоже смотрели, как будет комфортней для наших пациентов. Продумана вся маршрутизация, например, на первом этаже расположено первичное звено — терапевты, смотровой кабинет. Другое крыло все исследовательское — берут кровь, стоит клинико-диагностическая лаборатория. На втором этаже сделаны диагностические кабинеты — шикарный кабинет эндоскопии, кабинет УЗИ, кабинет ЭКГ со всеми дополнительными исследованиями, — рассказала главный врач Михайловской районной больницы Ольга Альперинова. — Нашей главной гордостью я считаю детское отделение. Оно солнечное, яркое. Мы с такой любовью подбирали рисунки, чтобы ребеночек мог подойти и потрогать и не боялся нас в белых халатах. Мы многое здесь продумали, вложили частицу души. Я очень счастлива и рада, что именно мы попали в эту программу».

На сегодняшний день поликлиника обслуживает более 10 тысяч взрослых и 2,5 тысячи детей. В новой поликлинике в Поярково работает более 120 человек — это врачи и средний медицинский персонал.

«Здесь все очень уютно. Пациентам очень удобно. Новый кабинет большой, светлый, теплый, удобный. У меня только положительные эмоции. Мы очень ждали открытия новой поликлиники. Сейчас все современно и компьютеризировано — мы все забиваем в программу. Пациенты сегодня приходят и все в восторге», — сказала врач Ирина Федорова.

В новом здании поликлиники общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров сделана специальная система навигации. Её удобство отмечают пациенты."Вообще зашла и восхищена. Очень красиво. По сравнению со старой поликлиникой — это небо и земля. Просторно, светло, тепло, все понятно — везде расписано. Тут не потеряешься. В кабинетах все беленько, кушеточки, стулья, шкафчики. Вообще это поликлиника с большой буквы, — поделилась своими эмоциями жительница Михайловского района Людмила Петренко. — Все такие радостные. В таких условиях работать и принимать больных очень приятно. Я думаю, нам очень повезло".

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

© amurobl.ru

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