В канун Нового года современный пассажирский терминал международного аэропорта Благовещенск в тестовом режиме обработал первые регулярные пассажирские рейсы. Ими стали FV-2461 из Владивостока и FV-2475 в Южно-Сахалинск, сообщает пресс-служба аэропорта.

31 декабря в 08:10 Superjet 100 приземлился в Благовещенске, и пассажиры впервые прошли обслуживание по телетрапу. Терминал площадью свыше 25 тыс. м² оснащен 4 телетрапами, пропускной способностью 1000 человек в час, 23 стойками регистрации (8 с самообслуживанием) и 3 лентами выдачи багажа.

Исполнительный директор аэропорта Александр Карпов рассказал, что наканунке терминал был успешно протестирован на первом рейсе со строителями и сотрудниками, все системы сработали без нареканий. До конца зимнего периода планируется перевести в новый комплекс все внутренние рейсы.

В первый день работы терминал обслужил около 200 пассажиров, обновив рекорд. По итогам 2025 года аэропорт Благовещенска впервые преодолел отметку в 1 млн человек — исторический максимум для региона.