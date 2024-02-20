Ростех поставил в войска первую в 2024 году партию БМП-3

© tass.ru

БМП-3 производит Курганмашзавод входящего в Ростех холдинга «Высокоточные комплексы». Количество боевых машин пехоты, переданных армии с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода 2023-го.

Каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Также такие комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику как отдельная продукция для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках.

В 2023 году предприятие удвоило объемы выпуска военной продукции по сравнению с показателями 2022 года.

https://t.me/hpweapons/342

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.