В уфимском селе Нагаево открылась новая поликлиника

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Сегодня в поселке Нагаево под Уфой открылась долгожданная поликлиника. Она будет обслуживать 16 тысяч человек.

Пострить медучреждение помогла АНК «Башнефть». Здесь работают рентген-аппарат, маммограф, УЗИ-аппараты, эндокопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, физиотерапевтических процедур.

Во взрослом блоке поликлиники созданы кабинеты невролога, ЛОРа, офтальмолога, хиуррга, кардиолога, пункт забора анализов, процедурный кабинет. Также здесь есть отдельный бокс для пациентов с подозрением на инфекции. Кроме того, во взрослом блоке работают женская консультация и физиотерапевтическое отделение. В детском блоке поликлиники прием ведут врачи-педиатры, работают отделения профилактики лучевой и функциональной диагностики, пункт забора анализов.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Нагаево продолжает расти. Здесь построена развязка, сейчас проектируется ФОК. Скоро в поселке построят большую школу.

https://www.bas...ona-ufy-3650892

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