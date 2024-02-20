Сормовский корпус «Школы 800» открыли в Нижнем Новгороде

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20 февраля в Нижнем Новгороде открыли корпус «Школы 800», который располагается в Сормовском районе. Торжественное мероприятие посетил корреспондент издания «Живем в Нижнем».

Два корпуса «Школы 800» уже располагаются в Верхних Печерах на Автозаводе. Теперь новый корпус появился на проспекте Кораблестроителей. Учебное учреждение рассчитано на 1100 учеников, а площадь школы достигает 17 500 «квадратов».

В сормовском корпусе классы оснащены современным оборудованием, а также есть аудитории и лаборатории для практических занятий и опытов. Воспитанникам школы будут доступны два бассейна.

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Торжественная церемония открытия учреждения прошла в просторном актовом зале. Напомним, что здесь сегодня ученики заложили письма себе в будущее .

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Учебный процесс пока еще не начался. Сейчас будущие ученики проходят период адаптации.

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Аудитории школы оборудованы для занятий по различным предметам: здесь можно найти классы дизайна, технологии, инженерии и т. д. Такие аудитории оснащены современным оборудованием, например, швейными машинками, инструментами для ремонта, защитной одеждой. Также есть универсальные учебные кабинеты.

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Как отметил директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан, в сормовском корпусе будет действовать более 80 дополнительных кружков. Для занятий в них в школе есть все необходимое: от оборудования до преподавателей.

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Сормовский корпус может похвастаться также двумя собственными бассейнами.

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