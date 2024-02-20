На Энгельсском хлебокомбинате Саратовской области введен в эксплуатацию новый производственный цех

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На площади 1460 м2 возведен новый корпус, проведён монтаж инженерных сетей, смонтирована линия выпечки подового хлеба, установлено оборудование для заквасочного отделения и отделения бестарного хранения муки. Производство запущено, сейчас в новом цеху выпекается два вида хлеба — формовой и подовый. Мощность цеха — три тонны в сутки.

Немаловажно, что у хлебокомбината имеется собственная сырьевая база, действует мельничный комплекс производительностью 45 т муки в сутки. В целом ассортиментный ряд предприятия насчитывает более 68 видов хлеба и хлебобулочных изделий, внедрена линия «Здоровые хлеба».Для удобства жителей области в Саратове, Энгельсе и еще 28-ми районах создана сеть торговых павильонов хлебокомбината, где можно приобрести свежую продукцию предприятия по справедливым ценам.

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