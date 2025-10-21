В Энгельсе старейший комбинат нарастил производственные мощности
Старейшее предприятие агропромышленного комплекса Энгельса ООО «Русь», бывший энгельсский хлебокомбинат, увеличило свои производственные возможности.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 253 миллиона рублей на территории предприятия был запущен новый производственный цех. Он увеличил суточную мощность на 28 тонн хлебобулочных изделий. Запуск цеха способствовал созданию новых рабочих мест.
Сегодня предприятие способно выпускать до 50 тонн продукции ежедневно, включая более 40 наименований.
