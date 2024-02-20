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Производство

Пермская фабрика запустила первое в России производство футбольных бутс

 © ura.news

Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течении года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей.

Фабрика имеет полный цикл производства: от разработки изделий до их изготовления. Вся продукция создается из отечественных материалов.

Кроме бутс на фабрике изготавливают лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. В 2022 году на предприятии также запустили производство спортивной экипировки.

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Источник: https://ura.news/news/1052735129

фабрика «ТРЕК», Пермь
  • artal artal
    20.02.2420:42:02

    «+" Конечно.

    Но есть опечаточка!

    Сейчас предприятие может выпускать до 500 пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей.

    Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей.

    https://ura-new...news/1052735129

    Отредактировано: artal~20:42 20.02.24
    #1277812
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    20.02.2421:57:22

    Сложно представить пару лет тому назад, что такое предприятие появится в России, если бы не санкции.

    #1277816
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