Пермская фабрика запустила первое в России производство футбольных бутс

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Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течении года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей.

Фабрика имеет полный цикл производства: от разработки изделий до их изготовления. Вся продукция создается из отечественных материалов.

Кроме бутс на фабрике изготавливают лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. В 2022 году на предприятии также запустили производство спортивной экипировки.

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