РЖД завершили проходку нового однопутного Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае на БАМе

Строительство тоннеля началось в 2021 году, и в декабре 2024 года по нему уже должны пройти первые поезда. Это позволит снять ограничения по скорости прохождения поездов на участке Новый Ургал — Постышево (Хабаровский край) и увеличить пропускную способность БАМа в направлении портов Дальнего Востока.

Тоннель возводят параллельно существующему сооружению в сложнейших геологических и климатических условиях. Из-за высокой плотности пород Дуссе-Алиньского хребта, расположенного к тому же в зоне вечной мерзлоты, проходку тоннеля проводится буровзрывным способом. Происходит это следующим образом: сначала буровые машины делают множество отверстий в скале, затем в них закладывается взрывчатка. Потом измельченную породу вывозили на поверхность специальными самосвалами. Всего использовано порядка 200 тонн взрывчатки, разработано и вывезено около 150 тыс. кубометров горной породы. Параллельно проводится внутренняя обделка ствола искусственного сооружения, укрепляются своды и прокладываются инженерные коммуникации.

После завершения обделки тоннеля строители приступят к устройству пути. Он будет состоять из железобетонных малогабаритных рам, которые будут устанавливать на демпферные виброгасящие маты. Эта технология позволит снизить нагрузку на конструкции тоннеля.

Возле восточного и западного порталов возводятся полноценные городки для персонала с современными комфортными условиями для проживания, охраны и эксплуатации объекта.

Общая стоимость проекта — 14,2 млрд рублей, из них в 2024 году будет направлено 2,9 млрд рублей. Рабочее движение по Дуссе-Алиньскому тоннелю планируется открыть в конце этого года, а полностью завершить работы — в 2025 году.

Ввод в эксплуатацию нового Дуссе-Алиньского тоннеля снимет габаритные ограничения движения поездов. Кроме того, запуск объекта даст возможность выполнить полноценную реконструкцию старого тоннеля. Таким образом, РЖД в будущем смогут организовать двухпутное движение поездов на участке и существенно повысить его пропускную способность.

В этом году отмечается 50-летие БАМа. БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Общая протяженность от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 км, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тыс. км.

БАМ проходит севернее Транссибирской магистрали , ответвляясь от нее в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, Лену — в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани.

Являясь самым коротким железнодорожным путем к портам Тихого океана, в Южную Якутию и другие регионы России, магистраль сокращает расстояние перевозки пассажиров и грузов до Приморья, Владивостока и Находки более чем на 200 км, Ванино — почти на 500 км, Якутии — на 600 км, а для пассажиров и грузов, которые следуют на Сахалин, Камчатку и в Магадан, — на 1000 км.

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