В столице Прикамья открыли новый корпус Гимназии № 33

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В новом здании Гимназии будет обучаться более 800 ребят с 5 по 11 классы. Это уже третья школа с начала нового года, которая распахнула свои двери для школьников. Строительство велось в рамках национального проекта «Образование».

Ключевым Индустриальным партнером Гимназии № 33 является корпорация «Роскосмос». Благодаря этому в учебном учреждении в профильных классах будут готовить будущих инженерных специалистов для предприятий — «Протон» и «Искра.

В новом здании Гимназии будет обучаться более 800 ребят с 5 по 11 классы. Здесь созданы все условия для самоопределения и профориентации школьников. Благодаря новому пространству и его возможностям в учебном учреждении будет развиваться инженерно-технологическое направление, сохранятся гуманитарное и естественно-научное направления.

В корпусе Гимназии размещены не только предметные кабинеты, но и лаборатория-практикум кабинета биологии и химии, кабинет 3D-моделирования и прототипирования, робототехники, лингофонный кабинет, кабинет по обработке ткани и технологии, кабинет кулинарии и домоводства, мастерские, два спортивных зала, актовый зал, библиотека, медиацентр, коворкинг, фототелестудия, радиоузел.

Также в школе совместно с корпорацией «Роскосмос» и АО «Протон-ПМ» открылся кабинет космокласса и робототехники. Одно из направлений деятельности класса — реализация программ по созданию и использованию беспилотных летательных аппаратов.

Подготовка обучающихся к инженерно-технологическому профилю начнется с 5 класса через систему краткосрочных курсов по выбору (программы внеурочной деятельности), таких как геометрическое моделирование, основы картографии, аэродинамика, занимательная физика, робототехника, основы программирования и другие.Благодаря современному оснащению кабинетов ребята смогут научиться работать с инженерной графикой, освоить 3D-моделирование и прототипирование, проводить естественнонаучные исследования и другое.

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