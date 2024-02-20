В Тамбовской области открыли цех по производству куриной продукции для Rostic’s

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Юрлицо Rostic’s в России — ООО «Юнитрест» — и группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» Виктора Наурузова открыли в райцентре Инжавино Тамбовской области цех по производству куриной продукции для ресторанов Rostic’s. Он создан в филиале «Инжавинский» ОАО «Токаревская птицефабрика».

Проектная мощность цеха составляет 1 тыс. т готовой продукции в месяц. Ассортимент включает охлажденные блюда из мяса цыплят-бройлеров: острые крылья, стрипсы, байтсы, голени и другие популярные позиции сети Rostic’s. Цех оснащен уникальными сегментаторами крыла для разделения на плечо, локоть, кисть с производительностью 150 крыльев в минуту, вакуумными массажерами с системами дополнительного охлаждения для маринования продукции в соответствии с рецептурами сети, фасовочными конвейерными линиями, двухкамерными вакуум-упаковочными машинами и так далее. Благодаря его открытию было создано порядка 300 рабочих мест.

Цех начал работу в тестовом режиме в декабре 2023 года. Сейчас его продукция поставляется в рестораны быстрого питания сети в Тамбове, Мичуринске (Тамбовская область), Воронеже, Липецке, Ельце (Липецкая область), Смоленске, городе Сафонове (Смоленская область), городе Рославле (Смоленская область), Брянске, Москве и Московской области. По мере наращивания объемов производства планируется начать отгрузку в рестораны Пензы и Пензенской области. Также инжавинская продукция будет поступать в распределительный центр, откуда поставки осуществляются по всей России.

«С учетом нового производства доля ГАП «Ресурс» в портфеле поставщиков мяса птицы Rostic’s в будущем может составить более 19%", — считают в ГАП «Ресурс».

В октябре 2023 года стало известно, что структуры и партнеры бизнесмена Анатолия Шмыгалева продали франшизу KFC (предыдущее название Rostic’s) с 14 точками в Воронеже и Курске владельцам российского бизнеса американской сети Константину Котову и Андрею Осколкову. Заведения перешли в управление компании International Restaurant Brands, у которой в России 350 ресторанов Rostic’s. Сделка оценивается в 450-500 млн руб.

© meat-expert.ru

© meat-expert.ru

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