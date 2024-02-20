НИИМЭ выпустил на рынок новые кремниевые конденсаторы

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НИИ молекулярной электроники разработал и приступил к выпуску и поставке потребителям новых кремниевых конденсаторов, применяющихся в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации. Для производства конденсаторов была освоена новая технология с использованием в качестве основы кремниевой пластины. Это позволило увеличить объём выпуска изделий и снизить их стоимость. На текущий момент выпущено уже более 1 млн. конденсаторов, 200 тысяч уже поставлено российским производителям электронных изделий и модулей.

«Наша новая технология позволила не только увеличить удельную емкость конденсаторов, но и существенно повысила надёжность их работы, обеспечив высокую температурную стабильность параметров и самовосстановление после электрического пробоя», — отметил генеральный директор АО «НИИМЭ» Александр Кравцов. — Сегодня мы продолжаем развивать технологию и планируем выйти на производство 1,5 млн изделий в год", — добавил он.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, «АО „НИИМЭ“ получила статус резидента ОЭЗ, который даёт значительные налоговые льготы, в 2015 году. Находясь на территории особой экономической зоны, она ведёт исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. За три квартала предыдущего года компания создала 96 новых рабочих мест, инвестиции за этот же период составили около 34,6 миллионов рублей».

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