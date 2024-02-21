АВТОВАЗ начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

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На предприятии «Лада Ижевск», входящем в группу АВТОВАЗ, начато производство опытной партии LADA Largus. Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны.

Максим Соколов, Президент АО «АВТОВАЗ»: «Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Largus из Тольятти в Ижевск и провести пуско-наладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования. Наш завод „оживает“ после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля».

Напомним, что решение о переносе производства LADA Largus с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» было принято в конце лета 2023 года. Это необходимо для высвобождения мощностей для выпуска новых моделей на платформе LADA Vesta в 2024-2026 годах.

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