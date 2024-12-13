Завод «LADA Ижевск» возобновил производство семиместных универсалов Lаrgus

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Все автомобили семейства доступны теперь и в комплектации Comfort. Дополнительно к опциям, которые есть в версии Classic, комплектация Comfort включает регулировку водительского сиденья по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировку боковых зеркал, молдинги боковых дверей, и на пассажирских версиях — карман в спинке переднего сиденья и второй ряд сидений, складывающийся в соотношении 2/3. В 5-местной версии предусмотрена натяжная полка багажника.

Для 5-местного LADA Largus с мотором мощностью 90 л.с. в комплектации Comfort рекомендованная розничная цена составит от 1702 тыс. рублей, для аналогичного семиместного универсала — от 1 752 тыс. рублей, фургона в версии Comfort — от 1 712 тыс. рублей.

Для LADA Largus Cross, отличающегося увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера, в комплектации Comfort рекомендованная розничная цена составит от 1 807 тыс. рублей (от 1 857 тыс. рублей в 7-местном исполнении).

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В декабре стартовали также производство и продажи LADA Largus в комплектации Enjoy — впервые на этом семействе появилась мультимедийная система LADA Enjoy Pro с онлайн-сервисами Яндекс. Кроме мультимедиа, автомобили в версии Enjoy получили мультифункциональное рулевое колесо, обогрев ветрового стекла, рейлинги, задние датчики парковки, камеру заднего вида, датчики дождя и света.

Рекомендованная розничная цена 5-местного универсала LADA Largus в комплектации Enjoy составит от 1 907 тыс. рублей, 7-местного автомобиля — от 1 957 тыс. рублей, фургона — от 1 832 тыс. рублей.

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