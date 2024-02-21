В Чебаркульском районе Челябинской области появилась новая школа
Новая школа на 250 учеников появилась у жителей деревни Сарафаново Чебаркульского района. В просторном и современном двухэтажном здании также располагается детский сад, который может принять 50 малышей.
На первом этаже находятся помещения старших и младших классов, административный блок, медкабинет, столовая, кухня, рекреации, учительские.
На втором этаже — учебные классы начальной школы, модуль библиотеки, актовый зал, учительские, рекреации.
Площадь здания — более семи тысяч квадратных метров.
В школу будут приезжать в том числе ученики других населённых пунктов. В декабре прошлого года передали для этих целей школе новый автобус. Так как школа самая современная, здесь есть большой спортивный зал, актовый зал, стадион. Работать она будет не только в режиме образовательного учреждения, но и станет центром притяжения для всего села и округи.
За несколько лет в Челябинской области построили 15 школ, а в 67 провели ремонт. Например, в декабре ремонтные работы завершили сразу в двух школах Миасса.
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