В Верхней Пышме ввели в эксплуатацию трамвайное депо

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В Свердловской области открыли современное депо для трамваев «Львенок», которые курсируют между Екатеринбургом и Верхней Пышмой — по первому межмуниципальному трамвайному маршруту в России. В транспортном пункте смогут обслуживать до 25 единиц электротранспорта.

По словам генерального директора «Группы Мовиста» Алексея Зотова, в строительство депо инвестировано совместно с ВЭБ.РФ около 1,8 млрд рублей. Производственный корпус будет обслуживать до 25 трамваев.

Трамвайное депо — первый подобный проект, построенный в рамках ГЧП. При проектировании и строительстве учитывалось не только характеристики трамваев, но и удобство для сотрудников комплекса. Например, для доступа на крыши трамваев, смонтирована автоматизированная антресоль. Время на обслуживание трамваев в депо сократилось почти на треть.

Комплекс занимает площадь около двух гектар и состоит из нескольких корпусов. Это административное здание, производственный корпус, в котором обслуживают электротранспорт, а также имеется комната отдыха и медпункт. На территории депо работает собственная котельная, трансформаторная и тяговая подстанции.

В январе текущего года межмуниципальным трамваем воспользовались 150 тысяч пассажиров. Это на 74% больше, чем в январе 2023 года.

Запуск трамвайного движения в Верхнюю Пышму стартовал в конце лета 2022 года. Первые четыре состава модели 71-911 «Львенок» вышли на регулярные рейсы с трамвайного кольца .

© img2.fedpress.ru

© img2.fedpress.ru

© midural.ru

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