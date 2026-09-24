В Верхней Пышме открыли центр обработки 500 тыс. единиц инструмента в год
В Верхней Пышме открыли новый производственный центр компании «Горизонт Покрытий», который будет специализироваться на нанесении PVD-покрытий на металлорежущий и формообразующий инструмент, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Оборудование применяется при создании агрегатов газотурбинных двигателей, вертолетных редукторов и турбин.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Общий объем инвестиций в запуск предприятия составил 227 млн руб. Из этой суммы 177 млн руб. предоставлены ФРП в формате льготного займа. Средства были направлены на приобретение установки для нанесения покрытий, моечного и пескоструйного оборудования, компрессора, систем водоподготовки и необходимой оснастки.
Новая площадка является третьим производственным центром в структуре группы компаний «Горизонт Покрытий». Здесь специалисты будут заниматься нанесением покрытий на режущий и формообразующий инструмент, микроинструмент, прецизионные детали и компоненты промышленного оборудования. Также на предприятии предусмотрены восстановление инструмента и контроль его технического состояния. После выхода на проектную мощность центр сможет обрабатывать до 500 тыс. единиц инструмента ежегодно.
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