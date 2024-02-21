Ростсельмаш при поддержке ФРП открыл в Ростове-на-Дону новый завод трансмиссий

«Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону новый завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Мощности предприятия позволяют ежегодно изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3700 тракторов всех серий.

Общие инвестиции в организацию производства превысили 10 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности на приобретение высокотехнологичного оборудования.

«Создание производства трансмиссий техники — стратегически важный для нас проект. Он направлен на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой. Его реализация означает укрепление технологической независимости компании от внешних поставок, расширение компетенций. Кроме того, мы считаем данный проект необходимым условием программы развития своих продуктовых линеек», — рассказал генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев.

«Ростсельмаш» начал организацию производства трансмиссий в 2019 году. В августе 2020 года первые механические КПП собственной сборки начали устанавливать на тракторы серии 2000, осенью того же года был начат выпуск дифференциалов для тракторов серии 3000. В 2021 году компания углубила производство КПП, освоив механическую обработку корпусных деталей из российского литья, а в 2022-2023 годах организовала производство валов и шестерен, мостов и редукторов для тракторов и комбайнов.

По итогам первого этапа развития завод трансмиссий объединил уже действующие подразделения и новое производство валов и зубчатых передач, которое является важнейшим технологическим переделом в изготовлении трансмиссий. Завод занимает промышленные площадки площадью 70 тыс. кв. м. На первом этапе установлено более 100 единиц технологического, контрольно-измерительного и лабораторного оборудования, ожидается поставка порядка 20 единиц дополнительного оборудования.

На втором этапе развития завода трансмиссий до 2026 года компания планирует начать выпуск автоматических коробок передач для тракторов и дорожно-строительной техники, расширить линейку мостокомплектов и зубчатых деталей для комбайнов. На этом этапе благодаря займу ФРП будет закуплено еще более 120 единиц оборудования. При этом планируемая степень автоматизации производственных процессов составит 75%.

На предприятии создано 380 рабочих мест, в 2024 году их число увеличится до 513. С учетом программы развития коллектив, занятый производством мостов и трансмиссий на все виды техники, составит до 1500 человек.

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