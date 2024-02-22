«ПК Транспортные системы» полностью выполнила контракт на производство трамваев 71-911ЕМ для Тулы

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В Тулу привезли еще 5 новых трамваев-«Львят».Трамваи были собраны на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Кузов для трамваев был сварен на Энгельсском заводе электрического трамваев (все предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).

Все новые трамваи низкопольные — адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Вагоны оснащены кондиционерами и валидаторами. Вместимость салона — 155 пассажиров.

«ПК Транспортные системы» полностью выполнила контракт на производство трамваев 71-911ЕМ «Львенок» для Тулы. Трамваи планировались к отгрузке в конце марта, но ушли с опережением графика более, чем на месяц.

Всего трамвайный парк Тулы насчитывает около 60 вагонов, и с учетом последней поставки треть этого количества (22 вагона) — это низкопольные «Львята».

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