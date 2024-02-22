На Горьковской железной дороге появился профессиональный тренажер нового поколения

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Тренажер нового поколения для обучения машинистов и их помощников начал полноценно работать на Горьковской железной дороге. Он будет имитировать управление самоходным подвижным составом.

Устройство представляет собой сборную щитовую конструкцию, внутри которой установлена кабина с пультом управления. Для создания максимально приближенных условий в нем запрограммированы звуки движения поезда, а также шумы от работы вентиляторов и компрессоров.

«Программное обеспечение позволяет моделировать движение по участкам ГЖД, на которых предстоит работать обучающемуся. В ходе занятий преподаватель в режиме реального времени может вводить задания для имитации нестандартных ситуаций. Обучающиеся должны оперативно реагировать на происходящее. Некоторые действия машиниста требуется довести до автоматизма, ведь в реальной жизни иногда все решают доли секунд. А на тренажере, если что-то и не получится с первого раза, есть возможность пробовать еще», — рассказал начальник Горьковского учебного центра повышения квалификаций Алексей Русаков.

Устройство поможет существенно повысить квалификацию у действующих машинистов автомотрис и мотовозов. Тренажер позволит обучить работников навыкам управления крановой установки и изучить более детально порядок действий в случаях нештатно-аварийных ситуаций. Отметим, что на нем также будут проходить свое обучение воспитанники детской железной дороги в Нижнем Новгороде.

Первые занятия на новом профессиональном тренажере пройдут уже 6 марта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

фото: Горьковский УЦПК

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