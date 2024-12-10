стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 10 декабря 2024, 18:54 Транспорт, спецтехника и логистика

На станции Просница в Кировской области открыли новый вокзал

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © gudok.ru

Деревянное здание 1899 года постройки сменил павильон модульного типа, пишет Горьковская железная дорога.

Здание выполнено из современных долговечных материалов с панорамным остеклением и занимает площадь более 380 квадратных метров.Внутри — комфортный зал ожидания и кассовая зона. Помещение оборудовано системой кондиционирования и вентиляции воздуха.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1689520

Кировская область, Горьковская железная дорога
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,