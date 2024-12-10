На станции Просница в Кировской области открыли новый вокзал

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Деревянное здание 1899 года постройки сменил павильон модульного типа, пишет Горьковская железная дорога.

Здание выполнено из современных долговечных материалов с панорамным остеклением и занимает площадь более 380 квадратных метров.Внутри — комфортный зал ожидания и кассовая зона. Помещение оборудовано системой кондиционирования и вентиляции воздуха.

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