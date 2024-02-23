В 2023 году в новых регионах урожайность зерновых культур выросла на 27%

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В 2023 году в новых регионах получен достойный урожай зерна — 4,9 млн тонн, в том числе пшеницы — 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года. Этому, в частности, способствовало увеличение объёмов использования минеральных удобрений, средств защиты растений, а также соблюдение агротехнологических сроков.

Под урожай текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях площадь озимого сева была увеличена на 21% до 1,5 млн га. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых.

Помимо зерновых, в прошлом году местные производители нарастили объёмы и по многим другим направлениям. В частности, получено 93,2 тыс. тонн растительного масла, 162,2 тыс. тонн муки, 175,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тыс. тонн колбасной, порядка 94,6 тыс. тонн мясной и 31,4 тыс. тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики.

В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля. Также запущен отдельный механизм льготного кредитования. Кроме того, в 2023 году на условиях льготного лизинга поставлено 567 ед. техники, что более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года.

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. Так, в прошлом году в 23 сельских населенных пунктах были благоустроены свыше 30 детских и спортивных площадок. Заявки на проведение работ в 2024 году уже отобраны.

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