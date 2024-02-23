X5 открыла Агроагрегатор в Свердловской области

© dairynews.today

Группа «X5», крупная розничная компания России, объявила о запуске агрологистического оператора для сбыта фермерской продукции в Свердловской области на базе площадки «Сухой Лог».

Агроагрегатор представляет собой «центр сбора» региональной фермерской продукции, в котором формируются партии из продукции небольших предприятий для их централизованных поставок в торговую сеть «Пятёрочка». Благодаря этому фермеры с недостаточными объёмами для поставок в магазины крупного ритейлера могут объединиться на базе оператора и наладить постоянный сбыт своей продукции в сетевые магазины.

Агрегатор организовывает сбор продукции, проводит её переборку, фасовку, калибровку, мойку, стикеровку, обеспечивает временное хранение и транспортировку на распределительные центры магазины торговой сети. Кроме того, эта структура берет на себя всё юридическое и бухгалтерское сопровождение сбыта, а также проводит контроль качества совместно с X5. «Пятёрочка», в свою очередь, гарантирует фермерам объемы выкупаемой продукции в соответствии с потребностями магазинов, а также согласовывает ценовую политику.

Центр хранения и сбыта площадью 4,8 тыс. кв. м в Свердловской области планирует обеспечить «Пятёрочке» поставку не менее 9 тыс. тонн фермерской продукции от сельхозпроизводителей региона. Фермерами будет налажен сбыт овощей борщевого набора, в том числе картофеля, свеклы, моркови, капусты и кабачков.

Такая модель взаимодействия позволит привлечь к сотрудничеству фермеров, у которых пока нет возможности самостоятельно начать работу с торговыми сетями X5, а также увеличить долю местной продукции на полках магазинов. Пилотный агроагрегатор был запущен в 2023 году в Липецкой области. В 2024 году X5 планирует масштабировать проект, запустив до 10 подобных центров в различных регионах и подключив к нему торговую сеть «Перекрёсток».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.