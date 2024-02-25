1500 лифтов после модернизации

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Серпуховский лифтостроительный завод возобновил работу после модернизации в конце 2022 года. В течение 2023 года выпущено 1503 лифта.

Сейчас завод выпускает все виды лифтов: серийные модели, комфорт- и бизнес-класса, а также эксклюзивную технику. При разработке лифтов перед конструкторами была поставлена задача увеличить срок их службы. Для этого вес конструкции кабины был снижен примерно на 100 кг, что позволило ослабить нагрузку на строительную часть здания и на основные узлы.

Кроме того, инженеры «продлили жизнь» и самой конструкции лифта, обеспечив повышенный уровень её прочности. Стеновые панели укрепили рёбрами жесткости, поэтому при движении нет трения и вибрации. Применение шумопоглощающих материалов помогло полностью исключить звуки в кабине.

Управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног:

«Сегодня завод наращивает производство лифтовой техники, предназначенной не только для госпрограмм замены старого оборудования, но и для коммерческих проектов строительства жилья, школ, административных зданий, торгово-развлекательных и деловых центров. Поставки наших лифтов осуществляются практически во все регионы России».

К 2025 году в стране необходимо заменить свыше 100 тыс. лифтов.

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