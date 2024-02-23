Обзор МРК проекта 22800 «Каракурт». Обновление ВМФ России на 2024 год

22800 «Каракурт» — малый ракетный корабль, предназначенный для действий в открытом море. Проект назван в честь ядовитого паука из рода черных вдов.

22800

К началу 2024 года ВМФ России получил 4 МРК, 9 кораблей были спущены на воду в 2016-2023 годах, ещё 3 корабля находятся на разных этапах строительства.

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