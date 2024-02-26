В Сунже Республики Ингушетия открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

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Объект построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отметим, что в новом спортивном комплексе созданы комфортные условия для полноценной подготовки спортсменов по следующим видам спорта: греко-римская борьба, бокс, дзюдо, плавание, мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы. Также в комплексе имеется зал для занятия фитнесом.

Стоимость строительства данного объекта составила 346,5 млн рублей, из них 343,05 млн рублей — средства, выделенные из федерального бюджета.

Единовременная пропускная способность трехэтажного ФОКа составляет 113 человек. В спортивном объекте предусматривается проведение соревнований регионального уровня, а также предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. В свободное время от тренировочного процесса объект будет использоваться для самостоятельных занятий физической культурой и спортом жителями среднего и старшего возраста.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

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