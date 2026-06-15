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Виктор Попович Спортивные объекты

В Мариуполе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В ДНР продолжают работать над созданием современной спортивной инфраструктуры. Очередным шагом в этом направлении стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Мариуполе.Программа открытия прошла с размахом. Она включала в себя футбольный турнир в формате 8 на 8, товарищеский баскетбольный матч, а также показательные выступления юных спортсменов из секции воркаута Мариупольского центра «Спорт для всех».

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Источник: www.donetsk.kp.ru

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