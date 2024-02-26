В Находке официально открыли крытую ледовую арену

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На новой ледовой арене уже прошел первый хоккейный матч между молодежной командой клуба «Адмирал» — «Тайфун» — и сборной местных ребят-хоккеистов. Кроме того, на базе нового объекта расположится филиал детской спортивной школы хоккейного клуба «Адмирал».

Новый спортивный объект имеет всё необходимое для обеспечения качественного тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня. Имеется стандартное ледовое поле размером 30 на 60 м, трибуны на 300 посадочных мест, раздевалки, тренажерный зал. Также планируется дополнительная закупка необходимого инвентаря и оборудования.

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https://nakhodk...a/news/1689752/

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