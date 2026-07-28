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вчера 1007
d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Находке спустили на воду краболов «Залив Шелихова»

Краболов является уже пятым в серии судов, которые данное предприятие построило в рамках программы «Квоты под киль».

Суда строятся по заказу резидента Свободного порта Владивосток. Также в Находке строят ещё восемь судов такого же проекта. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Инвестиционный портал Приморского края.

Судно «Залив Шелихова» создано по признанному уникальным в морской практике проекту CCa5712LS. Его длина — 57,7 метра, а ширина 12,6 метров. Судно может развивать скорость до 12 узлов. Оснащён данный краболов оборудованием для хранения живого краба в танках с системой охлаждения морской водой, общим объемом 680 кубических метров.

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Источник: www.korabel.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара Котельщик154929.07.26 09:31:24

    Мне кажется пост ошибочен. Еще 21-22 июля СМИ сообщили, что краболов «Залив Шелихова» успешно прошел приемные испытания. А тут речь идет еще только о спуске на воду…

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