Три новых подвижных состава метро производства компании «Метровагонмаш» доставлены в Ташкент

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Метрополитен Ташкента получил от российского «Метровагонмаша» 12 новых вагонов. Еще 32 вагона будут доставлены в столицу Узбекистана до конца текущего года, сообщает пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане со ссылкой на ГУП «Ташкентский метрополитен».

«В Ташкент были доставлены 3 новых четырехвагонных подвижных состава метро производства российского „Метровагонмаш“. В течение 8-10 дней поезда будут проходить технические испытания, после чего поезда будут готовы к обслуживанию пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в основном новые составы будут курсировать на линиях «Юнусабад» и «Ер усти халка йули». В течение этого года также планируется поэтапно вводить в эксплуатацию еще восемь составов метро российского производства.

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