Белгородский завод каменной ваты на треть увеличил объем производства

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В 2023 году белгородский «Завод ТЕХНО» на 32% увеличил объем производства и выпустил 1,24 млн куб. м минеральной изоляции. Рост произошел за счет завершения программы модернизации предприятия и реконструкции основного плавильного оборудования. В 2024 ТЕХНОНИКОЛЬ продолжит развитие производства каменной ваты в Белгороде. Инвестиции компании в проекты завода, в том числе экологические, превысят 400 млн руб.

В 2023 году вложения ТЕХНОНИКОЛЬ в «Завод ТЕХНО» в Белгороде составили 263 млн руб. За год предприятие на треть увеличило производительность линий, а также реализовало экологические проекты. Здесь запустили новое очистное оборудование — систему дожига газов от камеры полимеризации (места, где отвердевает ковер из каменной ваты). Такие установки работают теперь на обеих технологических линиях и позволяют повысить эффективность очистки атмосферных выбросов до 97%.

Кроме того, завод до 93% увеличил объем переработки остатков минеральной ваты (королек). Теперь эти отходы вторично используют в производстве: их отправляют в печь в качестве первичного сырья. Это сокращает количество материалов, попадающих на свалки, и снижает нагрузку на экологию региона. В 2024 предприятие сможет перерабатывать 100% таких отходов.

По словам Алексея Фадеева, директора «Завода ТЕХНО» в Белгороде, на предприятии успешно идут процессы импортозамещения. «В прошлом году мы смогли значительную часть европейских комплектующих для нашего оборудования заменить отечественными аналогами, не уступающими им по качеству. В 2024 работа в этом направлении продолжится», — отметил он.

В 2024 году на предприятии пройдет модернизация, направленная на улучшение качества продукции, увеличение эффективности и экологичности производства. С января 2024 стартует новая экологическая программа, призванная дополнительно повысить экологическую безопасность.

На первой технологической линии будет модернизирован фильтр камеры волокноосаждения. Он удаляет частицы пыли и загрязняющих веществ и выводит почти полностью очищенный газ через дымовую трубу. В результате производительность этого оборудования увеличится на 25%.

На заводе появится новое оборудование для установки упаковок готовой продукции на ламели из минеральной ваты собственного производства вместо деревянных поддонов. Это позволит сократить потребление лесных ресурсов и зависимость от сторонних поставщиков. Кроме того, это поможет решить проблему утилизации поддонов на стройках — ламели из каменной ваты можно использовать для утепления нестандартных конструкций.

Также будут реализованы проекты, направленные на снижение производственных затрат, повышение качества хранения сырья и улучшение условий труда.

Сегодня «Завод ТЕХНО» выпускает почти 300 видов каменной ваты для тепло- и звукоизоляции кровель, фасадов и полов жилых и общественных зданий, а также технической и индустриальной изоляции. Продукция поставляется на стройки Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов.

На предприятии работает 245 сотрудников, средняя заработная плата превышает 95 тыс. руб. в месяц. Налоговые отчисления завода в федеральный бюджет в 2023 составили 146 млн руб., в региональный — почти 39 млн руб.

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