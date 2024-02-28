Серийное производство летающих мишеней «Адъютант» стартовало в РФ

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Серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных комплексов началось на территории России. Такое заявление сделал генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

На данный момент исполнен первый серийный контракт, ведется работа над вторым. Комплекс уже смог поучаствовать в учебных стрельбах практически всех российских ЗРК.

Обучение и слаживание «Адъютанта» проходит в войсках противовоздушной обороны. Предполагается, что спрос на комплекс будет огромным. Зиятдинов уверен, что изделие имеет высокие перспективы.

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