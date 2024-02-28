НПО «Сплав» в несколько раз увеличило производство снарядов для РСЗО

© ria.ru

Входяще в Ростех НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева увеличило производство снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям — в семь раз.

«Сплав» — главный российский производитель реактивных систем залпового огня. Предприятие активно проводит техническое перевооружение, осуществляет масштабное строительство и реконструкцию производственных мощностей — только с начала 2024 года завод установил более 90 новых станков и необходимого оборудования.

https://t.me/rostecru/7180

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.