Промышленное производство снова ускоряется

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Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в январе 2024 года.

В первый месяц нового года индекс промышленного производства составил 104,6% по сравнению с январём прошлого года. Это выше, чем было в декабре (103,2%).

Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 107,5% к январю прошлого года.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 154,6%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 150,2%,

— производство мебели — 134,1%,

— производство кожи и изделий из кожи — 127,4%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 119,8%,

— производство текстильных изделий — 114,9%

Впервые за 8 месяцев немного выросли добывающие производства — 100,8%.

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