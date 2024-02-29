Запущенные с Восточного 17 российских и один иранский малые спутники выведены на орбиты

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Сегодня в 08:43:26,263 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

Гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-4, а также попутная полезная нагрузка, состоящая из 18 российских и зарубежных малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока «Фрегат».

Среди них — 17 российских гражданских спутников компании «СПУТНИКС»: 16 космических аппаратов группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и космический аппарат группировки дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».

Также на заданную орбиту выведен спутник дистанционного зондирования Земли Pars-1 в интересах Иранского космического агентства.

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