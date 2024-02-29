Ростех поставил в войска очередную партию БМП-3

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Курганмашзавод, входящий в дочерний холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы» передал армии уже вторую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3. Как и в первую отгрузку года, состоявшуюся в январе, завод вновь поставил военным в полтора раза больше техники, чем за аналогичный период прошлого года. Предприятие продолжает наращивать объемы производства.

Вся техника прошла полный цикл испытаний, в том числе стрельбовых. В штатную комплектацию каждой БМП-3 входит комплект дополнительной защиты — броневые экраны и противокумулятивные решетки.

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