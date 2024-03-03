В подмосковном Подольске открыт цех компании «Роскреп»

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29 февраля подольская компания «Роскреп» открыла цех по производству пластиковых дюбелей.

Промышленный парк «Роскрепа» растёт с каждым месяцем. Несколько месяцев назад запустили и линию производства гвоздей.

В новом цехе площадью 1000 м2 работает 14 машин, мощность каждой составляет 180 тысяч дюбелей в сутки. Вскоре запустят ещё 21 станок, и расширят штат на 30 человек.

В скором времени установят печь для подготовки металла, с собственным сырьём работать будет удобнее. В ближайшее время компания также наладит производство проволоки.

В цикл производства внедряют самые современные технологии. Только на высокоскоростной линии, где готовят перфоленты, станок совершает до 600 ударов в минуту, объёмы выпуска изделий также держат на высоком уровне.

Сейчас на предприятии работают 130 человек.

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