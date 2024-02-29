ГК АГРОЭКО открыла в Тульской области новый свиноводческий комплекс

© agroeco.ru

28 февраля состоялось открытие нового свиноводческого комплекса ГК «Агроэко» в Куркинском районе Тульской области.

Площадка расположена в Куркинском районе и рассчитана на единовременное содержание 45 тыс. голов животных. В год здесь будут производить до 12 тыс. тонн свинины в живом весе.

Производство создаст 42 новых рабочих места.

Ранее подобные производства ГК «Агроэко» оценивались в 1-1,5 млрд рублей.

Экспортоориентированность — ключевая особенность новой площадки. АГРОЭКО с мая 2023 года экспортирует с тульского кластера живых животных в Грузию. За минувший год отгружено более 7,1 тыс. тонн «живка».

Появление ещё одного свинокомплекса способствует увеличению объёма экспорта. В 2024 году компания планирует отправить на экспорт уже около 9,6 тыс. тонн. Также планируется расширение экспортной географии и налаживание поставок живых животных в Армению и Белоруссию.

Для компании «Агроэко» это уже 9 производственная площадка в Тульской области.

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© agroeco.ru

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