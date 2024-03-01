В Заозёрном Красноярского края открылся новый спортивный комплекс

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К 100-летию Рыбинского района в городе Заозёрный открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа». Здесь будут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, спортивной борьбой. Для людей с ограничениями по здоровью в комплексе также все обустроено.

Спортобъект построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография ». В здании два спортзала, административно- хозяйственные помещения и медицинский блок.В районе это первый крупный спорткомплекс, до его появления физкультурой и спортом жители занимались лишь только в школьных спортзалах.

В Красноярском крае ежегодно появляется около 60 спортивных объектов. Это футбольные и хоккейные поля, стадионы, физкультурно-оздоровительные центры, универсальные спортивные площадки и площадки ГТО.

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