На траулере «Капитан Мартынов» проекта СТ-192 подняли государственный флаг России

© paluba.media

В пятницу, 1 марта на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема государственного флага России на большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Мартынов» проекта СТ-192.

Напомним, контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров РРПК подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Мартынов» заложен на предприятии в августе 2020 года. Торжественная церемония спуска судна на воду прошла в АО «Адмиралтейские верфи» в сентябре 2021 года.

© paluba.media

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