В Тамбовской области ввели в эксплуатацию новый маслозавод

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В селе Павлодар Уваровского муниципального округа пустили в эксплуатацию маслозавод. Сейчас он перерабатывает порядка 50 тонн семян подсолнечника в сутки.

Маслозавод по переработке семян подсолнечника построили в ООО «Павлодарское» за счёт собственных средств. Предприятие состоит из производственного помещения, где производят масло, а также ангаров для хранения сырья.

— Перед Новым годом мы завершили все сельскохозяйственные работы, ушли в отпуск. В новом году стали готовить завод к пуску. Это новое для нас дело, и мы будем усовершенствовать производство и сам процесс, чтобы выпускать качественную продукцию, — рассказал генеральный директор ООО «Павлодарское» Дмитрий Кончаков.

Предприятие построили на собственные средства и своими силами, с привлечением необходимых специалистов. Учли опыт строительства подобных заводов в других регионах. На предприятии собрали костяк из рабочих, которые теперь обучают своих коллег. Всего на производстве занято 15 человек.

Переработка идёт в три смены, в каждую выходит пять человек, непосредственно занятых на производстве. Также к заводу прикреплён водитель и несколько технических работников, которые наводят порядок в производственных помещениях.

Дмитрий и Роман Кончаковы — сыновья генерального директора ООО «Агро-Союз» Юрия Кончакова. Они с малых лет знают, что значит трудиться в сельскохозяйственной отрасли, знакомы со всей техникой. Теперь именно они руководят переработкой в «Павлодарском» и контролируют весь производственный процесс на маслозаводе.

— В данный момент завод работает на 50 процентов от мощности. Перерабатываем 45-50 тонн подсолнечника в сутки. Уже налажены пути сбыта произведённой продукции. В основном используем собственное сырьё, а также будем перерабатывать семечки от соседей, — пояснил генеральный директор производства Дмитрий Кончаков.

Как отметили в хозяйстве, с выходом на полную мощность на маслозаводе планируют перерабатывать не только семена подсолнечника, а также другие виды масличных культур.

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