Экзамен сдан. С-500 «Прометей» поймал межконтинентальный «гиперзвук»

22 февраля ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» по полигону Чижа в Архангельской области. Это событие осталось бы не замеченным, но известно, что пуск был необходим в рамках испытаний зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», который сдал очень важный экзамен. Подробности в сегодняшнем дополненном спецвыпуске проекта «Время — вперёд!».

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