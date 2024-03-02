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Спортивные объекты

В Лужниках открылся Дворец тенниса

 © www.interfax.ru

В субботу открылся Дворец тенниса в Лужниках в Москве.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень нового спортивного объекта. «Наши москвичи в прошлом году выиграли 300 международных турниров. Я думаю, с этими кортами их будет еще больше», — сказал Тарпищев.

Как сообщается в материалах мэрии, новый Дворец расположен по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 5Б, рядом с Олимпийским комитетом России и «ракушкой» — универсальным спортивным залом «Дружба». В пешей доступности находится станция метро «Воробьёвы горы».

Пятиэтажное здание площадью 36 тысяч квадратных метров сконструировано в виде призмы. Впервые среди подобных объектов было использовано наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается вид на Москву-реку и Нескучный сад.

Ежедневно Дворец тенниса «Лужники» смогут посещать порядка 3 тысяч человек. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Юные спортсмены могут записаться в детскую теннисную школу.

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Источник: https://www.interfax.ru/moscow/948701

Дворец тенниса, Москва
  • Нет аватара termometrix
    03.03.2409:29:49

    Красота!

    #1278512
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.03.2412:43:34

      Забрали мой комментарий — мне это простое но однозначное слово сразу пришло на ум    

      #1278519
  • Нет аватара termometrix
    03.03.2414:04:48

    Видеорепортаж:

    https://www.1tv...sya_v_luzhnikah

    #1278522
  • Нет аватара Tcheluskin
    03.03.2414:29:00

    Пятнадцать новых «зимних» кортов, в дополнение к 4 залам спорткомплекса Дружба рядом — это хорошо,

    Но по уже традиции Лужников, при создании нового не обошлось без потерь старого — сломали открытый летний корт-стадион с трибунами. Хотя могли бы вписать    

    #1278523
  • leha max leha max
    03.03.2415:49:00

    «Всё временное — постоянно».

    Взялись строить красивые здания — хорошо!

    Осталось положить конец богомерзким «человейникам».

    #1278525
    • Нет аватара Tcheluskin
      03.03.2416:53:08

      Осталось положить конец богомерзким «человейникам».

      Согласен. Главное правильно определиться с терминами:

      Элитный район таунхаусов человейник:

       © mwakilishi.com

      Человейники красивые многоэтажки с окружающим парком на высвободившемся пространстве:

       © project.bulgaria-burgas.ru

      Отредактировано: Tcheluskin~16:56 03.03.24
      #1278529
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