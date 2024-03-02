В Лужниках открылся Дворец тенниса

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В субботу открылся Дворец тенниса в Лужниках в Москве.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень нового спортивного объекта. «Наши москвичи в прошлом году выиграли 300 международных турниров. Я думаю, с этими кортами их будет еще больше», — сказал Тарпищев.

Как сообщается в материалах мэрии, новый Дворец расположен по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 5Б, рядом с Олимпийским комитетом России и «ракушкой» — универсальным спортивным залом «Дружба». В пешей доступности находится станция метро «Воробьёвы горы».

Пятиэтажное здание площадью 36 тысяч квадратных метров сконструировано в виде призмы. Впервые среди подобных объектов было использовано наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается вид на Москву-реку и Нескучный сад.

Ежедневно Дворец тенниса «Лужники» смогут посещать порядка 3 тысяч человек. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Юные спортсмены могут записаться в детскую теннисную школу.

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