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Армия и Флот

Танк Т-14 «Армата» принят на вооружение Армии России. Но в СВО его вряд ли будут использовать

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Новейший российский танк Т-14 «Армата» был принят на вооружение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом в ходе СВО он широко использоваться не будет.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал господин Чемезов «РИА Новости».

При этом он сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать", — сказал Чемезов РИА Новости.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

При этом в апреле 2023 года сообщалось, что российские ВС стали ограниченно применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. А впервые в боевых условиях танки «Армата» были опробованы еще в Сирии.

Очевидно, что Т-14 опередил своё время, и является лучшим танком мира. В его конструкции использованы передовые решения, которые еще будут продемонстрированы в военных конфликтах будущего. Так особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе платформы «Армата». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

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  • rvk
  • 30
армата, ростех, увз, т-14
  • Нет аватара mikr
    04.03.2411:57:21

    «Принят на вооружение, но воевать не будет потому что дороговато"

    А для чего он тогда нужен? Исключительно для парадов, что ли?

    Да уж, отличный получился повод для гордости…

    #1278570
    • rvk rvk
      04.03.2412:47:33

      Если он не будет воевать сейчас, то не значит что он не будет воевать в будущем.

      Отредактировано: rvk~12:47 04.03.24
      #1278573
      • Нет аватара mikr
        04.03.2413:42:57

        Насколько понимаю, нынешнюю войну Вы уже считаете выигранной?

        #1278583
        • alex4spb alex4spb
          04.03.2413:58:50

          у вас есть сомненья?

          #1278588
          • Нет аватара mikr
            04.03.2414:08:38

            А у Вас?

            #1278590
            • alex4spb alex4spb
              04.03.2414:16:47

              всё понятно, ещё один «ждун»

              #1278592
              • Нет аватара mikr
                04.03.2414:26:16

                Если Вы такой понятливый, то попридержите свое шапкозакидательство.

                #1278594
        • rvk rvk
          04.03.2416:46:40

          Нет, я ее не считаю уже выигранной. Но в том, что мы победим сомнений нет.

          Впрочем, это не важно. В этой войне этот танк действительно не нужен. По многим причинам. Но это не значит, что он не пригодится в следующих войнах.

          #1278623
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            04.03.2416:50:26

            И хорошо что власти научились принимать такие рациональные решения. Вмпсто этого танка нужно гнать нпр. Коалицию-СВ.

            #1278626
            • rvk rvk
              04.03.2416:54:16

              К сожалению ПТУРы во многом обнулили танки. Копеечная ракета может уничтожить технику в стоимостью в десятки миллионов.

              #1278627
    • Нет аватара BRO
      04.03.2414:04:10

      Будет останавливать теоретическме танковые прорывы, а не подставляться под удары дронов.

      #1278589
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.03.2414:32:35

      mikr:

      Мне интересно сколько Вам лет ?

      Мне 67 для ясности.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:33 04.03.24
      #1278595
      • Нет аватара mikr
        04.03.2414:41:12

        Я — Ваш ровесник.

        #1278597
      • Комментарий удален
        • Комментарий удален
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          04.03.2416:31:32

          termometrix:

          И они это делают не располагая достоверной информацией.

          Волей-неволей становятся распространителями всяких вбросов от ЦИПСО и других похожих источников.

          Их счастье что сейчас не ВоВ, когда судьба паникеров была весьма незавидной.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:32 04.03.24
          #1278616
          • Нет аватара mikr
            04.03.2416:38:59

            Я бы предложил расстреливать шапкозакидателей.

            Тридцать лет назад они успешно пропукали большую страну,

            а сегодня продолжают пропукивать ее остатки.

            Отредактировано: mikr~16:39 04.03.24
            #1278618
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              04.03.2416:46:38

              Начинаете уже переходить границы — Ваше место все больше на дзене. Тот же почерк.

              #1278622
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              04.03.2416:48:21

              Ну не совсем так. Многие виноваты, и «шапкозакидатели» были не в первых рядах.

              Наша экспедиция и ГОК были одними из лучших в России. Не помогло, они первыми пошли под нож.

              #1278624
              • Нет аватара mikr
                04.03.2417:06:10

                Зато сегодня — в первых. Уже тошнит от того, как о нас «все хорошо». Из каждого утюга только и слышно про достижения и победы. А копни поглубже, так — сплошные сдвиги вправо. Чем вы собираетесь побеждать высокотехнологичного врага? Мясными штурмами? Бабы новых нарожают?

                #1278628
    • Е.Юрий Е.Юрий
      04.03.2417:31:46

      Другие танки, которые сейчас применяются показывают себя сейчас хорошо, у них обширная ремонтная база. Армата довольно продвинутая машина, чтобы ее массово производить нужно добиться устойчивого экономического роста и смежных отраслей, нужно обучать большое количество экипажей. В принципе и это возможно, но экономика пока не готова к массовости этой машины. Да она мелькала взоне СВО, но это единицы, а там нужен вал, количество — огневая мощь. Большое количество электроники требует устойчивой отрасли ЭКБ, а она только начинает становится на ноги. Поэтому огневой мощи Т-90М сейчас достаточно — там больше сейчас важно ремонтопригодность.

      #1278636
  • Нет аватара котофей22
    04.03.2413:46:20

    Принят то он принят, а сколько его в штуках есть по факту в войсках? Не думаю что это должна быть секретная информация, тем более в СВО участия принимать не будет.

    #1278584
    • Нет аватара termometrix
      04.03.2414:56:56

      Согласно проамериканской Википедии, которая постоянно повторяет западную и бандеровскую пропаганду, количество Т-14 составляет около 100 экземпляров.

      #1278606
  • Нет аватара mikr
    04.03.2414:51:15

    Предполагаю, что ситуация с Арматой несколько иная. По некоторым данным машина сырая. Основная проблема — двигатель, который не сумели довести до кондиции за много лет.

    #1278601
    • rvk rvk
      04.03.2416:49:33

      Я думаю это вранье, как и многие другие мифы, распространяемые от «некоторых данных»

      #1278625
      • Нет аватара mikr
        04.03.2417:13:29

        В таких ситуациях надо не «думать», а владеть информацией.

        Или хотя бы немного разбираться в проблемах двигателестроения.

        #1278632
        • Нет аватара termometrix
          04.03.2417:39:02

          «Те, которые владеют информацию» до недавнего времени утверждали, что «Сармат» и «Коалиция-СВ» — это недоработанные макеты и прототипы, а Крымский мост засняли в павильоне «Мосфильма».

          Я по крайней мере верю американцам, несмотря на множество сомнительных моментов, что они летали и ступили на Луну.

          #1278637
  • Нет аватара senima56
    04.03.2415:48:41

    Похоже этот танк и создавали для Парадов и Выставок!      

    Отредактировано: senima56~15:49 04.03.24
    #1278611
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.03.2416:23:16

    Кто-то написал что публикации про Армату это вернейший способ выявления врагов и ждунов внутри страны, да и за ее пределами тоже.

    А серьезно — СВО показала необходимость переосмыслить самую концепцию танка на современном поле боя. СВО показала что в настоящее время танк не вундерваффе.

    И деньги (ресурсы), которых никогда не бывает в избытке, нужно расходовать, а максимально рациональный способ.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:37 04.03.24
    #1278614
    • Нет аватара termometrix
      04.03.2417:18:16

      И деньги (ресурсы), которых никогда не бывает в избытке, нужно расходовать, а максимально рациональный способ.

      Совершенно верно,нужно рациональное использование и без того дефицитных ресурсов,например дефицитных человеческих ресурсов в России.Экономико-финансовых ресурсов тоже.

      Не только танк Т-14 «Армата» дорог, но и вся организация его производства в больших масштабах изначально требует огромных капиталовложений. Новые сборочные линии и автоматизированные линии,также перепрофилирование существующих, новые основные фонды, реконфигурация всей производственной деятельности и так по всей цепочке поставщиками всех комплектующих для производства каждого экземпляра, подготовка множества новых профессиональных кадров по всей производственной цепочке, которые должны достаточно профессионально и качественно работать с оборудованием, предназначенным для совершенно новой технологии и продукции.

      Отредактировано: termometrix~17:24 04.03.24
      #1278634
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.03.2416:41:41

    Мне не хотелось бы кого-нибудь банить за оскорбления. Просьба вести дискуссию в сдержанных тонах.

    #1278620
  • Аlex М Аlex М
    04.03.2417:21:12

    Новые танки бронируют и маскируют в ИК диапазоне, делают необитаемые башни, отдельные бронекапсулы и прочее, чтобы защитить экипаж. Что если вынести экипаж из танка. И тогда сравнительно дешевый массовый Т-72 на удобном дистанционном управлении с полной автоматизацией процессов — будет фантастическим. Ростех как раз и говорил что они занимаются дистанционным управлением Т-72. Надеюсь они скоро доделают и испытывают уже сейчас

    И даже в случае повреждения экипаж не надо спасать: его уже нет в машине и все живы

    Отредактировано: Аlex М~17:22 04.03.24
    #1278635
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