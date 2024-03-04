Танк Т-14 «Армата» принят на вооружение Армии России. Но в СВО его вряд ли будут использовать

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Новейший российский танк Т-14 «Армата» был принят на вооружение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом в ходе СВО он широко использоваться не будет.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал господин Чемезов «РИА Новости ».

При этом он сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать", — сказал Чемезов РИА Новости.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

При этом в апреле 2023 года сообщалось, что российские ВС стали ограниченно применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. А впервые в боевых условиях танки «Армата» были опробованы еще в Сирии.

Очевидно, что Т-14 опередил своё время, и является лучшим танком мира. В его конструкции использованы передовые решения, которые еще будут продемонстрированы в военных конфликтах будущего. Так особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе платформы «Армата». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

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