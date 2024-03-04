В поселке Любытино Новгородской области открыли физкультурно-спортивный комплекс

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27 февраля, в посёлке Любытино Новгородской области начал работу ФСК. Он построен по госпрограмме комплексного развития села. На открытие нового объекта пришли любытинские спортсмены, жители райцентра, представители предприятий. Физкультурно-спортивный комплекс стал частью проекта комплексного развития сельских территорий в Любытине — в прошлом году в поселке также сделали большой ремонт в детском саду и библиотеке. Физкультурно-спортивным комплексом смогут воспользоваться более 4,5 тысяч человек разных возрастов. Здесь откроют секции волейбола, баскетбола, мини-футбола, бокса, настольного тенниса, бадминтона, стрельбы и силовых тренировок.

Общая стоимость строительства физкультурно-спортивного комплекса составила 168 млн рублей. Из областного и федерального бюджетов на реализацию проекта направили 165 млн рублей, остальное — внебюджетные средства.

Директором «Физкультурно-спортивного комплекса» назначен Мурад Амирбеков. Именно он долгие годы формирует программу подготовки любытинских боксеров.

По информации регионального минсельхоза, в 2023 году в Новгородской области реализовали пять проектов комплексного развития села в Новгородском, Любытинском, Крестецком и Старорусском районах на сумму 501,7 млн рублей.

Кроме проектов посёлка Любытино, в деревне Борки Новгородского района капитально отремонтировали Дом народного творчества и досуга, школа и детский сад, в деревне Лесной — Дом культуры, школа и детсад. В деревне Садовая Старорусского района построили сеть газоснабжения. Построен водопровод в посёлке Крестцы. Реализовали три проекта благоустройства в посёлке Пролетарий Новгородского района, посёлке Хвойная и деревне Медниково Старорусского района.

В 2024 году в проект комплексного развития села вошли два района и один округ. 192 млн рублей пойдут на капремонт детсада в Любытине, в Чудове начнётся первый этап строительства детского сада на 140 мест, в Мошенском округе пройдёт капремонт киноконцертного центра.

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