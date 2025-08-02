В ОЭЗ «Новгородская» заложен первый камень завода железобетонных изделий для ВСМ

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2 августа на территории особой экономической зоны «Новгородская» состоялась закладка первого камня завода железобетонных изделий для ВСМ.

Мощность завода — более 100 тысяч сборочных единиц и более 3,6 млн квадратных метров полимерных материалов в год. Рельсовая плита является полностью российской разработкой. Важное преимущество разрабатываемых плит — их высокая технологичность и ремонтопригодность. Кроме того, они долговечны — расчетный срок эксплуатации такого пути достигает 50-60 лет, и он дешевле в эксплуатации — затраты в 3-4 раза ниже, отмечают специалисты.

По словам генерального директора ГК «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина, инвестиций в завод составят 12 млрд рублей: «Мы создаем практически инновационный центр с полной автоматизацией процессов. График предельно сжатый — всего за год мы должны пройти путь от проектирования до выпуска первой продукции. К третьему кварталу 2026 года завод выйдет на полную мощность и обеспечит ВСМ необходимыми материалами».

Завод будет выпускать железобетонные плиты, необходимые для безбалластного пути ВСМ, а также полимерный упругий слой для защиты конструкции от повреждений. Конструкция безбалластного пути разработана «Нацпроектстроем» специально для проекта ВСМ с учетом высоких требований к скоростному режиму и природных условий. Предприятие закроет до двух третей годовой потребности в плитах для эстакад и земляного полотна.

Соглашение о строительстве подписали ранее на Петербургском международном экономическом форуме. По этому соглашению группа компаний «Нацпроектстрой» откроет новый завод.

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